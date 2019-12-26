Подгорица, , 22:54 — REGNUM Движение в туристической столице Черногории, городе Будве, заблокировали представители оппозиционного движения «Демократический фронт». Об этом 26 декабря сообщил новостной портал IN4S.

В акции протеста участвуют около 100 сторонников оппозиции, её возглавляет руководитель муниципалитета Марко Бато Царевич.

Демонстранты заблокировали участок дороги с круговым движением на въезде в город. Акция протеста организована против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Премьер-министр Черногории Душко Маркович распорядился не применять силу сотрудникам полиции в отношении тех, кто протестует против принятия данного закона.

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