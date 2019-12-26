Хмеймим, Сирия, , 22:39 — REGNUM С территории зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии за истекшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований устроили 47 обстрелов, сообщил 26 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Под обстрелами джихадистов вновь оказались населённые пункты на территориях, примыкающих к зоне «Идлиб».

Напомним, зона деэскалации «Идлиб» на данный момент осталась последним анклавом, подконтрольным джихадистским вооружённым группировкам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 декабря в Идлибе продолжается наступление сирийской армии, которая освободила от боевиков более 50 населённых пунктов.

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