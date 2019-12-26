Приштина, , 22:31 — REGNUM Проект по созданию на Балканах так называемого «мини-шенгена» был инициирован Вашингтоном. Об этом пишет приштинская «Газета экспресс» со ссылкой на внутренний документ министерства иностранных дел Косово.

По информации издания, из документа следует, что сама идея «Балканского шенгена» принадлежит бывшему высокопоставленному сотруднику Госдепартамента США Виктории Нуланд, а её реализация спонсируется фондом «Открытое общество» миллиардера Джорджа Сороса. Утверждается, что интенсивная подготовка к реализации проекта началась в сентябре 2019 года.

В документе косовского МИД перечисляются политические угрозы, с которыми может столкнуться Приштина в случае полной реализации инициативы. В частности, отмечается, что проект «даст возможность Сербии проявить себя в качестве конструктивного фактора в регионе, не выполняя при этом никаких обязательств перед Косово».

Руководству края рекомендуется противостоять созданию «Балканского шенгена» путём расширения сотрудничества с Албанией и Черногорией, принимая во внимание, что Подгорица пока отказывается присоединяться к проекту.

«Если Косово не отреагирует своевременно, существует реальная опасность того, что взаимное признание как конечный продукт соглашения между Косово и Сербией будет заменено равным представительством на аналогичных платформах. Это позволило бы Сербии продвинуться в европейской повестке дня, не признавая Косово», — приводит издание текст документа.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября лидеры Албании, Сербии и Македонии Эди Рама, Александр Вучич и Зоран Заев подписали совместную декларацию о «Балканском мини-Шенгене» — проекте устранения барьеров для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала на территории стран Западных Балкан. Босния и Герцеговина, Черногория и отделившийся от Сербии край Косово отказались от участия в инициативе.

Проект предусматривает, в частности, возможность передвижения граждан Сербии, Македонии и Албании через границы только по паспорту, возможность для иностранных туристов путешествовать по трём странам при наличии визы только в одну из них, разработку общих туристических программ и маршрутов, внесение изменений в законодательство с целью создания условий для беспрепятственного движения капиталов, укрепление трансграничного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

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