Дамаск, , 22:31 — REGNUM На территории сирийской провинции Алеппо проведено совместное российско-турецкое патрулирование «зоны безопасности» у границы с Турцией, сообщил 26 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков.

Начальник ЦПВС уточнил, что прикрытие колонны патруля с воздуха обеспечивалось вертолетами армейской авиации России.

Кроме того, в сирийских провинциях Хасака и Алеппо было продолжено самостоятельное патрулирование российской военной полиции.

Во всех случаях патрулирование прошло без эксцессов и инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование у границы Сирии и Турции проводится для обеспечения отвода курдских вооружённых групп от турецкой границы.

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