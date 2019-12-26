Москва, , 22:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в новогоднем вечере в Большом театре. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В театре собрались представители общественности, члены правительства, государственного совета, заслуженные деятели искусств. Глава государства перед началом творческой части вечера выступил с небольшой речью.

Путин с удовлетворением отметил, что торжественная встреча Нового года в этом году, как и в прошлом, проходит вБольшом театре. Праздничное настроение создает потрясающая музыка вкупе с неформальным общением. Также российский лидер отметил, что торжество проходит в той же атмосфере, как и в прошлом году.

Обращаясь к собравшимся, Путин отметил, что все они конечно люди очень занятые, и времени для посещения театра им явно не хватает. Но многим прошлогодняя встреча понравилась и поэтом, было принято решение повторить её в этом году.

«Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета. Потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением — все это создает праздничное настроение», — сказал Путин.

Предновогодние дни полны надежды, считает Путин. Надежды на то, что каждый новый год принесет новые успехи.

«Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей», — подчеркнул глава государства.

В этом году в новогодний вечер в Большом давали два одноактных балета — «Кармен-сюита» (Жорж Бизе — Родион Щедрин) и «Бриллианты» на музыку Петра Ильича Чайковского.