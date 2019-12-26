Нью-Йорк, США, , 22:24 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «очень обеспокоен» задержками в выдаче виз США некоторым представителям России и других государств — членов Всемирной организации для участия в заседаниях в Нью-Йорке, заявил 26 декабря официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что на протяжении последних месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно выражали свою обеспокоенность по этому поводу, а также обозначали правовую позицию организации высокопоставленным представителям Соединённых Штатов, передаёт РИА Новости.

«Генеральный секретарь и его команда продолжат внимательно следить за этим вопросом», — сказал Дюжаррик, пообещав, что данная тема также будет затронута в последнем докладе комитета по сношениям со страной пребывания.

Как передавало ИА REGNUM, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушение американской стороной устава и соглашения о местоположении центральных служб ООН, а проблемы с визами для российских дипломатов происходят «при явном попустительстве» со стороны генерального секретаря.

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