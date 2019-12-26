Нью-Йорк, США, , 22:23 — REGNUM Смертный приговор Эр-Рияда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги направлен только против исполнителей, а не против заказчика, заявили 26 декабря в ООН.

Комментируя приговор властей Саудовской Аравии лицам, признанным виновными в убийстве Хашогги, пятеро из которых будут казнены, занимавшаяся расследованием этого дела спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар заявила: она против смертной казни.

Калламар «Кроме того, те, кто заказал убийство, не только остались на свободе, но и едва ли были затронуты расследованием».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертный приговор по делу Хашогги осудили в ЕС, но не в США.

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