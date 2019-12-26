Париж, , 22:10 — REGNUM Более 40% машинистов Национального общества железных дорог Франции участвуют на сегодняшний день в протестах против пенсионной реформы, сообщает 26 декабря Agence France Presse.

Отмечается также, что бастует почти четверть контролёров (24%) и 13,8% диспетчеров компании.

Читайте также: Балерины Парижа в знак протеста станцевали партию из «Лебединого озера»

Напомним, во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, в которой не заинтересованы представители профессий, до реформы имевших льготы по выходу на пенсию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже продолжается забастовка работников транспорта