Москва, 26 декабря 2019, 21:43 — REGNUM Потери Европейского союза от санкционного противостояния с Россией уже исчисляются сотнями миллиардов евро, сообщила журналистам 26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя очередное продление Брюсселем анитроссийских санкций, Захарова заявила:
Она отметила, что Брюссель так и не понял, что у него была возможность наладить отношения с Москвой, но она теперь упущена.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Совета ЕС вновь продлил на полгода антироссийские санкции.
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