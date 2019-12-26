Москва, , 21:43 — REGNUM Потери Европейского союза от санкционного противостояния с Россией уже исчисляются сотнями миллиардов евро, сообщила журналистам 26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя очередное продление Брюсселем анитроссийских санкций, Захарова заявила:

«Потери Европейского союза от санкционного противостояния уже исчисляются сотнями миллиардов евро».

Она отметила, что Брюссель так и не понял, что у него была возможность наладить отношения с Москвой, но она теперь упущена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Совета ЕС вновь продлил на полгода антироссийские санкции.

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