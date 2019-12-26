Нью-Йорк, США, 26 декабря 2019, 21:26 — REGNUM Более ста тысяч гражданских лиц погибли или были ранены в Афганистане с 2009 года, заявил 26 декабря спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото, пишет Asharq AL-awsat.
Эти люди стали жертвами боевых действий и терактов.
Напомним, в Афганистане практически ежедневно происходят теракты, и присутствие в этой стране американского контингента не спасает мирных жителей от нападений исламистов.
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