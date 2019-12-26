Киев, , 21:24 — REGNUM Украина и США заключили соглашение о поставке Киеву второй партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщил 26 декабря на брифинге заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

По его словам, за 2019 год Украина заключила и реализовала два контракта с США по программе военных поставок, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке.

«В течение четвертого квартала Минобороны заключило контракт на поставку второй партии ПТРК Javelin», — сказал Петренко.

При этом Петренко отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также получают и ПТРК украинского производства.

Кроме того, Петренко рассказал, что зарубежные «партнёры» уже предоставили Украине беспилотники, в том числе ударные, системы управления артогнём и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексы ПТРК Javelin были поставлены Украине в начале текущего года. Однако Вашингтон запретил Киеву использовать эти ПТРК в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, а затем эти ПТРК были вывезены «на хранение» в Польшу.

Стоит отметить, что на Украине со времён СССР разрабатываются и производятся собственные ПТРК современного уровня, в некоторых отношениях превосходящие комплексы Javelin.

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