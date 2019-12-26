Кишинёв, , 21:10 — REGNUM Проявлять большую активность призвал приднестровских представителей в парламенте Молдавии молдавский президент Игорь Додон, передаёт 26 декабря «Первый в Молдове».

По словам главы государства, депутатам от Приднестровья нужно чаще «ездить на левый берег», общаться с его жителями. А затем доносить их точку зрения молдавским законодателям.

Напомним, с 2019 г. в молдавском парламенте впервые присутствуют два депутата от Приднестровья.

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