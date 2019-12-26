Идлиб, Сирия, , 21:00 — REGNUM Подразделения правительственных войск Сирии продолжают наступление на территории провинции Идлиб, сообщает 26 декабря турецкое информагентство Anadolu.

По информации агентства, к вечеру 25 декабря под контроль сирийских военных перешли пять населённых пунктов: Амдудия, Баболин, Сыхьян, Кефербасин и Текане.

Кроме того, сирийские правительственные войска отбили у террористов джихадистских группировок мост Хиш, имеющий важное значение для продолжения наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 декабря в зоне «Идлиб» сирийские войска при воздушной поддержке ВКС России освободили от боевиков 40 населённых пунктов.

Успехи сирийских войск косвенно подтверждаются тем, что 26 декабря президент США Дональд Трамп призвал Россию и Сирию «остановить убийство невинных людей» в Идлибе.

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