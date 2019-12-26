Ереван, , 20:52 — REGNUM Поздравления с Новым годом и Рождеством направил российский президент Владимир Путин в Армению своему коллеге Армену Саркисяну, сообщили 26 декабря в пресс-службе главы армянского государства.

Президент России пожелал народу Армении процветания, а главе государства — удачи и крепкого здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 26 декабря поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с религиозным праздником Ханука.

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