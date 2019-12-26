Бишкек, , 20:52 — REGNUM «Иски против СМИ — это не единственный путь урегулирования споров. Сторонам всегда нужно стремиться находить альтернативные условия решения возникающих вопросов», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на церемонии награждения журналистов, передает пресс-служба правительства.

Высокопоставленный чиновник отметил, что свобода слова в Киргизии является одним из важнейших достижений.

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«Наша страна является лидером в регионе по свободе слова. Это факт, который никто оспорить не может. У нас каждый гражданин, кем бы он ни был, может свободно высказывать свое мнение, а средства массовой информации — свободно распространять это», — сказал он.

По словам премьер-министра, киргизстанские СМИ в последние годы стали всё чаще обращать внимание на качество публикуемых материалов и практиковать самоцензуру.

«У нас нет больших запасов нефти и газа, но у нас есть свободолюбивое, демократическое общество, свобода слова и свобода выбора», — подытожил Мухаммедкалый Абылгазиев.

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