Москва, , 20:28 — REGNUM 3,3 млрд рублей получили сёла Ростовской области на инженерное обустройство. Эти данные привёл донской губернатор Василий Голубев по итогам заседания Госсовета, которое в Москве провел президент России Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Голубев считает приоритетной задачей создание в сельских территориях комфортных условий для жизни.

«На инженерное обустройство села за последние пять лет мы направили 3,3 млрд рублей, причём большую часть — 2,9 млрд — из бюджета Ростовской области. Впереди работа по выполнению программы комплексного развития сельских территорий», — отметил ростовский губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что глава государства призвал улучшить качество жизни на селе — изменить ситуацию с образовательными, культурными и медучреждениями.