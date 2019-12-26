26 декабря 2019 | Время чтения 25 мин

Назревают серьёзнейшие ограничения свободы прессы, свободы слова. Ну, одно дело – педалировать эти же самые права и свободы только лишь для себя родимого и таких, как ты, на улицах да перекрёстках, а другое – когда тебя по делу критикуют… твои же вчерашние собраться по журналистскому цеху.

Сергей Шакарянц, , 20:18 — REGNUM В октябре 2019 года, пытаясь исследовать внутреннее положение Армении, мы пришли к неутешительному выводу — всё запущено, и общество расколото. К сожалению, к концу 2019 года ситуация не изменилась — власти только тем и заняты, что «вбрасывают» для охлоса очередные будоражащие темы.

Армения

Например, с шумом и гамом арестовывают и в наручниках уводят члена Студенческого совета Ереванского госуниверситета Давида Алояна, потом отпускают… Что за «акция устрашения»? Предмет прост — власти пытаются «протащить» совершенно гнилостный закон «Об образовании и науке», после которого и образование, и науку, в особенности фундаментальную, спокойно можно будет окончательно похоронить, после чего «объявить конкурс» на вакантное место ректора ЕрГУ, чтобы обязательно прошёл «человек властей». Власти не доверяют нынешнему совету и, по требованию Араика Арутюняна и Ованнеса Ованнисяна, конкурс постоянно откладывается, что пытается предотвратить Студенческий совет.

Или вот ещё — «демократы» от дядюшки Сороса арестовали владельца телеканала TV5 Армена Тавадяна по несусветному обвинению: мол, «взятку давал» некому лицу, дабы тот изменил показания по делу «1 марта 2008 года». Полиция при этом предусмотрительно, заранее и продуманно опубликовала видеоматериал, сообщив, что один из сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который проходит в качестве обвиняемого по делу «1 марта», решил подкупить потерпевших и свидетелей по делу о поствыборных событиях 1 марта 2008 года в обмен на отказ от своих показаний. Ну типичное «дело Димитрова» о поджоге рейхстага в Берлине во время нацистской диктатуры! Всё заранее готово — даже пожарники пожар раздувают. Осталось «арестовать Димитрова» и публично обвинить.

Интересно, когда режим Никола Пашиняна вернётся к «практике» своих духовных отцов из печально известного «армянского общенационального движения» (АОД) — когда его фанатики начнут поджоги оппозиционных редакций, домов и квартир оппозиционеров, а…

Журналистские организации Армении 25 декабря выступили с заявлением по поводу нападения на журналиста и оператора телеканала «Кентрон» и подчеркнули, что, увы, нападения на журналистов в Армении становятся регулярными. А кто-то по поводу и без оного повторяет излюбленную фразу-штамп: ой ну что вы, в Армении была «революция любви»…

А вот и ещё «изобретение» — Следственный комитет Армении сообщил о задержании директора ЗАО «Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии» (Республиканский роддом) Размика Абрамяна, его заместителя Аршака Джерджеряна и директора ГНКО «Ереванский детский дом» Лианы Карапетян. Как сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, указанные лица задержаны в рамках уголовного дела о незаконном изъятии новорожденных детей у родителей по предварительной договоренности между группой лиц и их усыновлении иностранными гражданами. Сообщалось, что в рамках возбужденного ранее уголовного дела по пункту 2-му части 2-й статьи 34−168-й (Попытка торговли детьми) УК Армении обвинение было предъявлено ещё одному человеку — жительнице Еревана 1976 г. р. Предварительное следствие продолжается. Казалось бы, тут-то — что? Вроде общеуголовные обвинения. Около месяца назад СНБ Армении сообщила о раскрытии преступной схемы усыновления новорожденных, по которой граждане Италии усыновили армянских детей с грубыми нарушениями законодательства РА. По информации СНБ, в 2016—2018 гг. сотрудники некоторых роддомов убедили более десятка пациенток в том, что их новорожденные дети страдают тяжёлыми заболеваниями и, оказав на них психологическое давление, вынудили отказаться от детей и подписать согласие на усыновление.

И вдруг — сенсация! — буквально 2−3 дня назад провластные медийные клаки «вбросили» обвинение: мол, «говорят» (!), к преступной цепочке кражи и продажи детей имела отношение супруга экс-президента Сержа Саркисяна — Рита Саркисян. Что это? Праведный гнев любого народа вспыхивает с особой силой тогда, когда идёт в ход «революционная» фразка, ставшая уже как бы маркером: «они-же-дети», и если даже общество видит и слышит невероятные обвинения — достаточно сказать, что «страдают дети», и всеобщая ненависть уже «готова», уже звучат требования «повесить!» и так далее. В чём дело? В простом — всё больше и больше угасает «революционность масс». И надо простимулировать низменные «души порывы» у некогда безоговорочных сторонников, любящих кучковаться на улице. Чем ужасней и невероятней прозвучит очередное «вброшенное» обвинение — тем больше начнёт разгораться «искра возмущения революционных масс».

Если вспомнить, как шельмовали и издевались над ведущей телепрограммы «Перед зеркалом» Анжелой Товмасян, как пытались ворваться в руководимый ею пресс-клуб и так далее, то, с учётом задержания владельца телеканала TV5 Армена Тавадяна, не зря, по-видимому, многие в Ереване сейчас уверены, что Пашинян стоит перед фазой «закручивания гаек» в отношении СМИ. То есть — назревают серьёзнейшие ограничения свободы прессы, свободы слова. Ну, одно дело — педалировать эти же самые права и свободы только лишь для себя родимого и таких, как ты, на улицах да перекрёстках, а другое — когда тебя по делу критикуют… твои же вчерашние собраться по журналистскому цеху. Видимо, неприятно слышать и читать о себе анекдоты и правду или даже кривду, — а, господин Пашинян? А ведь сегодняшний премьер-министр Армении ровно точно так же делал себе долгие годы то самое «паблисити», создавал реноме «непримиримого борца с властью», «поборника прав народа» и так далее.

Но зададим вопрос, который не устаём задавать после 9 декабря 2018 года — а с каких это пор, вообще, где бы то ни было на планете Земля, мнение народа имеют право выражать только 35−38% зарегистрированных избирателей той или иной страны, как это было в Армении в прошлом году, и благодаря чему Н. Пашинян до сих пор является главой правительства республики? Может быть, всё-таки те, кто вошёл в подавляющее большинство не участвовавших в прошлогодних выборах (52−55% избирателей) — это тоже народ, и эта часть народа не уполномочивала ни самого Пашиняна, ни членов его блока «Мой шаг» выражать точку зрения этой части общественности Армении?..

Наши вопросы не риторические. И как только на них ответит большая часть общества, так и кончится власть блока «Мой шаг» и лично Н.Пашиняна. А сейчас — в очередной раз, когда суд («визжащие судьи», как охарактеризовал в одном из своих эпатажей судебную систему сам Пашинян…) отклонил требование адвокатов Р. Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного, уже ни у кого в Армении нет сомнений — да Пашиняну не нужна правда о «деле 1 марта 2008 года»! Он просто реализует типично низменную личную месть вечного завистника. Вот уже и вечный оппозиционер (по крайней мере, власти годов президентства Р. Кочаряна — вне сомнений) Шант Арутюнян, который и сам недавно вышел на свободу, присоединился к тем, кто требует освобождения второго экс-президента из-под ареста. Ну, это — извините, реальная лакмусовая бумажка оценки вменяемости нынешней власти вообще.

Оппонент, даже противник Р. Кочаряна, которого ну явно невозможно заподозрить в «любви» ко второму экс-президенту, и трудно представить, что его можно «купить на эту тему» ‑ и требует освобождения Роберта Кочаряна. Мы уж молчим о письмах-прошениях деятелей искусства и культуры — причём не только Армении, но и России. Категорический отказ Пашиняна и его «визжащей» челяди в судейских мантиях понять, что «наворочали дров» и надо выходить из ситуации — это тоже оценка сегодняшнего бессмысленного правительства и его антинациональных шагов, только усугубляющих раскол внутри общества, который мы фиксировали ещё осенью.

Не избежали мы соблазна и хотим привести открытое обращение блогера Р. Джанибекяна относительно того, чем занимается власть по отношению ко второму экс-президенту Армении:

«Скажу сразу, у меня неоднозначное отношение к Р. Кочаряну. И его сторонником меня тоже трудно назвать. Однако обсуждать его личность и давать ему оценку как президенту не считаю возможным в рамках Facebook, поскольку в результате получится большая свара его сторонников и противников. Неоднозначность ныне не в почёте. Надо быть либо рьяным сторонником, либо оголтелым врагом, с чем я лично в большинстве случаев не согласен. Надо видеть неоднозначности. Поскольку в сваре не вижу ничего полезного, это скорее даже вредоносное занятие, поэтому предпочитаю не поднимать такой дискуссии. Хочу сказать только то, в чем убеждён. Первое: Р. Кочарян явно не собирался и не собирается бежать из Армении и скрываться. Это видно изначально и однозначно. Он мог бы просто не вернуться из Греции, когда уже было ясно, что его собираются преследовать. И у него не могло не быть такой информации. В России ему бы оказали тёплый приём, и не выдали бы нынешним властям Армении. Второе. Пока не было суда, его вину следует считать недоказанной, даже если внутренне все убеждены, что он нарушал закон. У нас не сакральный жреческий суд, а государственный, светский. И трудно представить его общественно опасным (не политически!!!), как зачинщика криминальных действий, чтобы считать его заключение под стражей оправданным. Он же не серийный убийца. Тем более, в случае меры пресечения в виде домашнего ареста под наблюдением полицейских, его активность вполне можно было бы контролировать. Даже если считать его виновным в мартовских событиях 2008 года, т. е. если считать, что он превысил тогда свои полномочия, теперь у него таких полномочий нет. Получается, в данном решении прослеживается личный мотив нынешних властей: 1. Месть за прошлые поражения. 2. Страх перед возможной политической активностью Р. Кочаряна .

Посему считаю настоящую меру пресечения для Р. Кочаряна несправедливой и неправильной, а также вредной для нынешних властей, которым я не желаю полного провала, поскольку такой провал может утопить не только их, но и всю страну. При этом также считаю, что нельзя в таких вопросах проявлять избирательность. Либо надо было идти по пути национального единства и амнистировать прошлые (в первую очередь, экономические) грехи всех президентов, либо надо было начинать с преследования Левона Тер-Петросяна, самого бездарного президента РА. Он точно также нарушал закон, не сдав власть Вазгену Манукяну, допустил участие армии в подавлении народных волнений . Ему просто повезло, что тогда никто не погиб».

Почему мы решили ознакомить с данным мнением Р. Джанибекяна? Вроде бы частное мнение… Во-первых, потому, что он был одним из самых воодушевлённых в 2018-м и даже собирался участвовать во внеочередных парламентских выборах, хотел быть активным в политической жизни. Но, видимо, что-то у него и его единомышленников «пошло не так», или они «не понравились» власти. А во-вторых, в Ереване в гостинице «Двин» 25 декабря прошло собрание сторонников второго экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Расписывать всё и вся не станем — скажем лишь, что результатов и отголосков этого собрания следует ожидать в первые же месяцы грядущего 2020 года. Наконец, в-третьих — сегодня в Армении всё больше и большей людей, кто разделяет точку зрения этого блогера, даже среди тех, кто вчера безоглядно орал на улицах «Отвергни Сержа!» (т.е. экс-президента С. Саркисяна) и «Николку на царство». То бишь — Пашиняна в премьер-министры… Весной 2020 года исполнится ж 2 года с момента уличного госпереворота, кто бы и как бы ни характеризовал происходившее в апреле-мае 2018-го. А 2 года — срок существенный, у хотя бы одной трети после «пьянки» наступает тяжёлое похмелье.

Кстати, 24 декабря довольно небезынтересный прогноз выдал на грядущий год директор исследовательского Института «Политэкономия», политолог Андраник Теванян в ходе итоговой годичной конференции этого учреждения. Власти применяют две технологии: одна — вызвать в обществе ожидания, что всё будет хорошо, вторая — внедрить технологии, благодаря которым можно обосновать, почему эти ожидания не становятся реальностью.

«Власти пытаются показать, что их альтернативой является прежняя власть, люди с прозвищами, и пытаются с помощью созданного ими чудовища напугать общество. То есть власти применяют следующую технологию: «дорогой народ, если вы думаете, что мы неграмотные и не довольны нами, то подходите к этому с пониманием, поскольку альтернативой нам являются представители прежней власти, которую вы отвергли». Это абсолютный обман и блеф, и этот блеф лопнет в 2020 году , поскольку общество увидит, что есть альтернатива», — сказал Андраник Теванян.

По мнению политолога, альтернативой действующей власти являются люди, предлагающие Армению нового качества и качественно новую систему управления, которые могут быть как представителями прежней власти, так и новой системы, в том числе из некоторых здоровых кругов действующей власти.

2020 год станет периодом серьёзных политических процессов и временем ответственности для новых властей Армении, заявил также А.Теванян. По его словам, следующий год ознаменуется тем, что будет предложена модель политических процессов с вовлечением людей, как из оппозиции, так и из лагеря власти, в которой не будет места повестке разделения общества на «чёрных» и «белых». Он заметил, что в обществе распространены два мнения, согласно которым смена власти произошла через вмешательство извне и через процессы внутри страны.

«В случае с версией, по которой смена власти была обусловлена внутренними процессами, общественное мнение разделилось на несколько подходов. По одному из них изменение имеет положительный эффект и нужно лишь время, чтобы их ощутить. По другой — это насильственное свержение конституционного строя. Все эти версии и подходы имеют право на существование, однако то, что произошло в мае 2018 года — результат накопившихся проблем. Главный заказчик — само население, ожидания которого относительно социального и экономического благополучия и безопасности не оправдались», — отметил он.

Теванян заметил, что к власти пришли случайные люди , и их кадровый потенциал не соответствует вызовам, перед которыми стоит страна.

« Мы лишь видим стремление одного лица к безграничной средневековой монархии, давление на судебную систему . Демократия начинается с уровня органов местного самоуправления, тогда как мы видим, что если раньше обвиняли мэра Еревана в использовании внебюджетных средств, то теперь они сами прибегают к этим методам. Власть Пашиняна, по сути, распространяется и на них, и даже теперь уже на президента Федерации футбола Армении», — заключил эксперт.

Точка зрения Теваняна — это, к сожалению для премьер-министра Пашиняна и его адептов, процентов на 99 действительно правда, а не желание выдать желаемое за действительное. Просто каждого из «команды» премьер-министра нет даже смысла «рассматривать», не говоря уж об «изучении феномена». Его слова вызывают колебания и сомнения лишь в той части, когда он предполагает, что якобы «главным заказчиком» событий 2018-го было само население Армении. Возможно, что нежелание «третьего президентского срока» С. Саркисяна — это действительно, общенародный «политический заказ». Но вот, простите, премьерство Н. Пашиняна явно не было «заказом» всего общества, что наглядно и показали внеочередные парламентские выборы от 9 декабря 2018 г. — ещё раз повторим эту простейшую истину. И когда сегодня, в конце 2019-го, бывшая правящая Республиканская партия Армении вдруг начинает говорить о том, что в 2020-м она начинает борьбу за ещё одни внеочередные парламентские выборы, то… Бороться с таким количеством идеологических и фактологических оппозиционеров Пашиняну будет невозможно, и вот на этот случай…

В обществе и так уже поговаривают, что не зря премьер-министр Пашинян не хочет осуждать членов террористической группировки «Сасна црер» — фигурантов преступного нападения на Эребунийский полк патрульно-постовой службы Полиции Армении в июле 2016-го. А 21 декабря Кассационный суд (т.е. «судьи Пашиняна») вынес решение о прекращении уголовного преследования в отношении командира отдельного батальона Шуши, руководящего члена одноимённой партии «Сасна црер», костяком которой являются причастные к теракту против Полиции в 2016-м лица, ливанца Жирайра Сефиляна. Его адвокат Араик Папикян сообщил Радио Азатутюн, что они обратились в кассационную инстанцию с требованием оправдать Сефиляна. Сефилян обвинялся в подготовке массовых беспорядков, а также в незаконном приобретении и перевозке огнестрельного оружия в составе организованной группы с целью захвата стратегических зданий. Адвокат Папикян сказал, что статья о массовых беспорядках подпадает под инициированный в 2018 году закон об амнистии, и в отношении Сефиляна применена амнистия. По его словам, что касается двух других статей, инкриминируемых Сефиляну, то ранее Апелляционный уголовный суд прекратил преследование по статье о намерении захватить здания-строения, учтя то обстоятельство, что Сефилян добровольно отказался от намерения совершить это деяние. В случае третьей статьи о незаконной перевозке оружия и боеприпасов сегодня Кассационный суд сократил установленное за это деяние максимальное наказание с 3-х до 2 лет. И поскольку Сефилян уже пробыл под арестом 2 года, Кассационный суд прекратил преследование по этой статье. Кроме того, Кассационный суд сегодня применил решение об амнистии в отношении активиста, члена партии «Сасна црер» Геворка Сафаряна, который обвинялся в подготовке массовых беспорядков. Араик Папикян сказал, что тот же принцип — амнистия — был применен и к Сафаряну.

Как нам кажется, следует напомнить, что в марте 2018 года суд первой инстанции приговорил Сефиляна к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Суд посчитал полностью доказанным, что лидер «Учредительного парламента» 24 апреля 2015 года, в день 100-й годовщины Геноцида армян, готовил массовые беспорядки путём оказания вооружённого сопротивления представителям власти, насилия, уничтожения имущества и так далее, а в дальнейшем, уже перед референдумом по конституционным реформам, незаконно приобрёл огнестрельное оружие и боеприпасы с целью захватить стратегические здания и заставить власти предпринять какие-то действия.

Зачем Пашиняну «за уши» оправданный лидер террористов? Ответ напрашивается — что было кому по приказу Пшиняна задействовать террористические «меры воздействия» против несогласных! А благодарный бездарному правительству Сефилян уже мнит себя вершителем судеб всей армянской нации. Вот он 23 декабря требует публично от Пашиняна «отменить» президентские выборы в Республике Арцах-НКР и — даже не выбирать!!! — а «назначить» в Арцах губернатора. Кто-то подумал, что Сефилян одновременно требует и незамедлительного пересмотра конституции Армении, дабы по Основному законы страны Арцах был бы провозглашён марзом (областью) Армении? Нет же! Он же террорист — нет, только «явочным порядком»!

И настаёт время задать вопрос: а что, в Армении больше нет Службы нацбезопасности (СНБ)? Почему спецслужба молчит и не вмешивается? Например, до сих пор не понятно, что произошло или происходит с теми сторонниками Сефиляна, которые СНБ арестовывала весной 2018-го, ещё до госпереворота. На некоторое время просим всех заинтересованных вернуться в… март-апрель 2018 года. Предлагаем на суд две интернет-ссылки о делах тех дней. Вторую особенно внимательно следует смотреть и слушать после 31-й минуты.

Кадры на этих видео — из ежедневных обыкновенных телерепортажей армянских телеканалов. Арестами преступников, готовивших преступления против государства, против безопасности, против общественного порядка, против Конституционного строя, наконец — против народа, также занималась СНБ Армении. Преступники, связанные с Жирайром Сефиляном и группировкой «Сасна црер», намеревались установить от 100 до 150 управляемых мин и других взрывчатых устройств. Где? Например, в «Далма мол»… Рядом с мостами или на мостах… Возле и в жилых домах. На Опере… Собирались создать атмосферу страха в стране. Девятнадцать человек. Шестеро были задержаны. … Не верится? Смотрите выпуск «Эпикентрона» («Эпицентр») от 21 апреля 2018 г. И заметьте — ведь вскоре последует известное заявление Сержа Саркисяна об отставке. Мол, «я ошибался, Никол прав»… Именно после этих видеокадров что-то там «наверху» всё-таки происходило, вне зависимости от того, чем занимался «номинальный» президент РА Армен Саркисян. То он с Пашиняном «переговоры вёл», то встретился с Саркисяном. 99% боятся этого вопроса — а вдруг, помимо самоуверенной и самодовольной ухмылки, Пашинян также чем-то шантажировал Саркисяна и Республиканскую партию, и отнюдь не только толпой на улице? СНБ же молчит уже свыше года — а что там дали предварительные результаты следствия?

Террористы всерьёз собирались убивать именно народ, а не представителей властей. А Пашинян орал, что он и его толпа якобы «со стороны народа». Допустим, что не было бы операции по аресту шести террористов — накануне сдачи власти Саркисяном. Кто бы погиб в результате взрывов от 100 до 150 мин в Ереване и по всей Армении? Народ… Кого бы публично обвинили в непринятии мер по предотвращению терактов? Разумеется, что обвинили бы только власти. Управляемый подонками хаос на автодорогах мог бы возрасти в геометрической прогрессии — везде был бы хаос и паника. Сколько было бы погибших и раненных — одному Богу известно. Десятки тысяч автомашин ежедневно проезжает по мостам одного только Еревана. Тысячи покупателей ежедневно посещают «Далма мол». Так они ж ещё и жилые дома минировали… Кто-то задаст вопрос — а минировали? Ведь их арестовали. Но если всё-таки они что-то да заминировали? Да и арестованы были только 6 из 19. Где не арестованные 13 преступников? Нет информации. Мы знаем лишь из преданных огласке пресс-службой СНБ «от 100 до 150» мин. А если мин было больше, чем 100−150? И сообщение касалось только «видимой части айсберга»? Видно лишь одно — эта неудавшаяся террористическая акция чёрными нитками по белой материи связана с терактом группы «Сасна црер» в июле 2016 г. Она — логическое продолжение тех событий. И в 2018 г. объектом терроризма должен был стать народ. Готовилось крупномасштабное госпреступление, но основные жертвы предполагались только со стороны рядовых граждан Армении. Ещё и ещё раз просмотрим видеоролики и внимательно слушаем дикторов телевидения. Кстати, в этой связи вспоминается и взрыв в автобусе 63-го маршрута в Черёмушках (район в Ереване — прим.). От этой «публики» вполне можно ожидать, что они действительно занимались переброской взрывчатых веществ… на общественном транспорте. Мозгов ведь — как у безмозглой курицы, зато полно апломба и самоуверенности, точь в точь как у большинства «асфальтовых революционеров» Н.Пашиняна.

Мы далеки от мысли, чтобы считать Сержа Саркисяна записным трусом и утверждать, что он отказался от власти из-за примитивного шантажа. Но вот если — шантажа серией терактов в Ереване и по всей Армении? Хотя, если быть следователем, допустим, Следственного комитета Армении, то не следовало бы сразу снимать эту версию с категории рабочих версий следствия. Но давайте вернёмся к сути информации на двух видеороликах. Итак, готовилось массовое преступление против народа. В целом — против безопасности страны. СНБ в апреле 2018-го арестовала 6 преступников, ибо если преступление не было доведено до исполнения не по причине того, что сами преступники отказались от замысла, то преступление считается совершённым. А от исполнения зловещего замысла группы мерзавцев, связанных с «Сасна црер» и Сефиляном, их удержала только операция СНБ по выявлению и аресту террористов. Но остаюся без ответов вопросы, которые следует адресовать даже сегодня, в конце 2019-го, именно СНБ и именно Пашиняну.

Ну, и какова судьба лиц, об аресте которых сообщалось на всю Армению 21 апреля 2018 года? Следствие идёт? Или следствие нагло прекращено и дело закрыто? Эти преступники амнистированы и если да, то на каком основании? Фразка главного революционера Армении — «ситуация изменилась», здесь не работает, премьер-министр Пашинян и руководство СНБ. Потому что арестованные 21 апреля 2018 г. собирались УБИВАТЬ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН. И, вероятней всего, убили бы, если б Пашинян не узурпировал власть, с дальнейшей легитимизацией этой узурпации. Власти Армении — если они, эти арестанты от 21 апреля 2018-го, всё ещё живы и всё ещё под следствием, то когда же народу ждать передачи дела в суд? Сейчас конец 2019-го, но ответы на поставленные вопросы Пашинян и СНБ обязаны дать армянскому народу. Ибо народ имеет право знать — на каком основании волокитится дело, в котором жертвой было предопределено быть ему, армянскому народу? Армянский народ имеет право знать, почему власти не спешат безжалостно и жестоко покарать террористов и убийц. Но пока вместо ответов на злободневные и важные вопросы власти амнистируют Сефиляна. И поэтому общество всё больше и больше опасается — «свидетели фонда Сороса» во главе с Пашиняном готовятся развернуть террор против народа?..

Могут сказать: ну, ведь бывший директор СНБ Артур Ванецян уже в отставке. И место пустует. Мол, вот будет новое руководство… Быть-то — будет, когда-нибудь, конечно. Но если Пашинян назначит в СНБ «своего» — разве население Армении получит ответы на свои вопросы? Сейчас вот, к примеру, в ряде СМИ Армении пишут — якобы власти пытаются сделать всё возможное, чтобы бывший директор СНБ Ванецян «не активизировался». Они выбрасывают из «окна Овертона» различные мнения, в частности о том, что Пашинян и Ванецян заранее договорились и играют вместе, и так далее. Передатчиками слухов мы не собираемся становиться, тем более что один из наиприближённейших к Пашиняну и, одновременно, близкий друг Ванецяна — зампред Национального собрания Армении Ален Симонян, со своей стороны, тоже сейчас рассказывает то это, то — другое, например, как прежние власти «подозревали» Ванецяна в «связях с революционерами» и хотели якобы «завести уголовное дело», и так далее. Вся эта кутерьма свидетельствует только об одном — у «революционной Армении» сейчас куда меньше безопасности, чем вообще когда бы то ни было в республике, начиная с 1991 года. Полный развал сферы! И вот ещё одно обстоятельство, ложащееся кирпичиком в этот вывод — СМИ сообщили об убийстве гражданина Армении в Разданском районе… турком! Раздан — это недалеко от Еревана, это не приграничье, вокруг полно воинских частей. Откуда там появиться турку, да ещё готовому убивать? Как, кто, когда — где же погранслужба, где та же СНБ, словом — граждане Армении, ну и где ваша безопасность при «народном правительстве»?..

Вот эти вопросы — увы, всего лишь риторика. И так понятно — безопасность гибнет, когда у власти дилетанты, проходимцы и иные представители категории «случайные люди», как выразился политолог А.Теванян. Взять, например, ещё один конфуз, в котором фигурирует фамилия бывшего директора СНБ Ванецяна. В конце ноября он вдруг «разговорился» и заявил, что деятельность «фонда Сороса» и «свидетелей фонда Сороса» (т.е. регулярно состоящих на содержании этого фонда — прим.) в Армении — это реальная угроза государству и народу. Более того, фонд «Открытое общество — Армения», являющийся филиалом известной организации американского миллиардера Джорджа Сороса, представляет угрозу для безопасности Армении, — вот так Ванецян охарактеризовал ситуацию и вопрос: а есть ли угроза нацбезопасности Армении! Нынешнее руководство СНБ! Так когда будет реакция на предупреждения своего же бывшего директора службы? Пока — молчание. Молчат и в правительстве Армении, начиная с самого Н.Пашиняна. Ванецян в ноябре признался также, что он видел опасность в деятельности армянского филиала «фонда Сороса», находясь на посту директора СНБ, но не уточнил, о каких именно угрозах для безопасности республики идёт речь. Ну, Ванецян-то всё-таки готовится к политической карьере, поэтому грозит «сказать всё, когда придёт время», а не сейчас. Поэтому приходится адресовать вопросы к руководству СНБ и правительству. На наш взгляд, у СНБ уже целых, как минимум, два «рабочих материала» для беспрерывной работы:

деятельность (разрушительная) «свидетелей фонда Сороса» против безопасности Армении;

непринятие А. Ванецяном мер против структуры, представляющей угрозу нацбезопасности Армении, ведь его ноябрьские признания вполне подпадают под формулировку «знал, но не препятствовал».

Если блеф вокруг власти Н. Пашиняна в 2020 г. не рухнет, и мираж «народного счастья» от очередных «посадок» не развеется, как и вера в сладкую ложь под рефреном «скоро всё будет хорошо», то в условиях серьёзного подрыва основ государственной безопасности, вряд ли перед Арменией и её гражданами забрезжит хоть половина луча на то самое светлое будущее.