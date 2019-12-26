Таллин, , 20:11 — REGNUM В Таллине сегодня, 26 декабря, состоялось торжественное открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам нацистского террора из числа местного населения. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Эстонии.

Речь идет о монументе, установленном на перекрестке улицы Вальдеку и Вильяндиского шоссе в лесном массиве в таллинском районе Нымме. На этом месте в годы Великой Отечественной войны находился противотанковый ров, в который нацисты во время оккупации Эстонии сбрасывали тела расстрелянных. Тела по меньшей мере 1,5 тыс. человек покоятся здесь.

Монумент был вновь открыт после проведения капитального ремонта. Финансирование ремонта осуществлялось при поддержке посольства России в Эстонии. Теперь монумент «Павшим в борьбе с фашизмом 1941−1945» выполнен из гранита, что обеспечит его длительную сохранность.

В церемонии открытия монумента участвовал военный атташе России в Эстонии А.П. Бережной и советник-посланник посольства России в Эстонии Сергей Налобин, а также другие сотрудники посольства России в Эстонии. Кроме того, на церемонии присутствовали члены ветеранских и поисковых организаций.

К мемориалу возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Советник-посланник посольства России в Эстонии Налобин подчеркнул, что работа по восстановлению советских памятников в Эстонии будет продолжена.

Всего, по данным российского посольства, в Эстонии имеется около 400 памятников, установленных в честь воинов, сражавшихся против нацистских захватчиков. Часть из них находится в плохом состоянии.