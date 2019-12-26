Анкара, , 20:05 — REGNUM Конституционный суд Турции потребовал разблокировать интернет-энциклопедию «Википедия», блокировка которой была введена в Турции два года назад, 26 декабря передает агентство Reuters.

Суд постановил, что запрет правительства нарушает «свободу выражения мнений, которая находится под защитой 26-й статьи Конституции» Турции.

Запрет «Википедии» в Турции действует с 2017 года в связи с записями, в которых Турция обвиняется в связях с террористическими организациями.

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