Киев, , 19:56 — REGNUM С просьбой к странам-партнёрам подключиться к расследованию убийства на Украине журналиста Павла Шеремета обращался украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет 26 декабря «Европейская правда».

По словам временного поверенного в делах Соединённых Штатов на Украине Уильяма Тейлора, на специальной пресс-конференции Аваков обратился к иностранным послам с просьбой помочь расследовать это убийство.

Тейлор считает, что Аваков не уверен в абсолютной правильности хода расследования, что оно на правильном пути и что подозрения следователей обоснованы. Американский дипломат отметил, что на просьбу помочь ответили несколько стран.

Напомним, Шеремет, который являлся гражданином России, Белоруссии и Украины, погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате покушения.

Подозреваемых в убийстве журналиста задержали только в 2019 г.: известно об этом стало 12 декабря. Некоторые из обвиняемых являются участниками войны против Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Кому было адресовано убийство Шеремета?