Ульяновск, , 19:36 — REGNUM В гордуме Ульяновска может измениться избирательная система. Вместо выборов в городской парламент по смешанной системе могут ввести мажоритарную, пишет «Коммерсант».

Городская дума Ульяновска запустила процедуру изменений в устав города о переходе на мажоритарную избирательную систему, то есть на одномандатные округа. Инициаторами выступили единороссы после принятия Законодательным собранием Ульяновской области закона, разрешающего городам самим выбирать систему выборов.

Оппозиция выступила против изменения избирательной системы. Для внесения изменений в устав на 14 января 2020 года назначены публичные слушания.

Отметим, в Ульяновске с 2015 года действует пропорциональная система выборов в городской парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал разразился в парламенте Димитровграда: по данным местных СМИ, семь парламентариев заявили о выходе из фракции КПРФ. По одной из версий, причиной могло стать несогласие с политикой руководства регионального отделения.