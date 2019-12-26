Москва, , 19:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора 26 декабря обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе обсуждения ситуации в Ливии стороны акцентировали необходимость разрешения кризиса мирным путем и выразили поддержку усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН.

«Затронуты также некоторые аспекты нынешней обстановки в Сирии», — информирует пресс-служба, не приводя подробностей обсуждений.

Также в ходе беседы российский лидер по просьбе Джузеппе Конте проинформировал коллегу об итогах саммита «нормандской четвёрки» 9 декабря в Париже. Была подчёркнута необходимость последовательного выполнения минского комплекса мер и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», прежде всего касающихся обеспечения действия на постоянной основе особого статуса Донбасса с закреплением его в Конституции Украины.

Кроме этого, стороны рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества», говорится в сообщении.

Отмечается, что в завершение разговора Путин и Конте «тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников».