Москва, , 19:32 — REGNUM В 2019 году командой партии «Единая Россия» была проделана большая работа — 77% всех мандатов в Единый день голосования получила «Единая Россия», отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на последнем в уходящем году заседании Президиума Генсовета «Единой России».

«Уходящий год был для «Единой России» успешным, нашей командой была проделана большая работа. 77% всех мандатов в Единый день голосования получила наша партия. В следующем году мы должны улучшить этот результат, несмотря на планку, которую мы сами себе задали, и возрастающую конкуренцию», — заявил Андрей Турчак.

«Итоги работы «Единой России» в целом были подведены на XIX Съезде Партии. Уходящий год был для нее успешным. Нашей командой была проделана большая работа — 77% всех мандатов в Единый день голосования получила «Единая Россия». В следующем году мы должны этот успех развить и улучшить результат, несмотря на планку, которую мы сами себе задали, и возрастающую конкуренцию», — сказал Андрей Турчак, напомнив также о важности муниципальных выборов, которые проходят в стране практически каждое воскресенье.

«22 декабря партия одержала уверенную победу на выборах мэра Абакана — считаю это достойным завершением политического года», — считает секретарь Генсовета партии.

Он также напомнил, что выборы 2020 года имеют для партии стратегическое значение.

«Это последний электоральный цикл перед 2021 годом. Старт думской кампании уже дан. Уверен, что коллеги на местах осознают свою ответственность за результат», — заключил Андрей Турчак.

Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев также положительно оценил итоги политического года для партии «Единая Россия».

«77% всех мандатов в Единый день голосования — это очень показательный результат, и на мой взгляд, «Единая Россия», конечно, подтвердила свои позиции ведущей политической силы в стране. Это лидерство носит очевидный характер», — подчеркнул Максим ГЧригорьев.

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