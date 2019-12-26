Иерусалим, , 19:31 — REGNUM Поздравлениями с праздниками обменялись в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили 26 декабря в пресс-службе глава правительства Израиля.

«Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с Ханукой, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента Путина с Новым годом», — говорится в сообщении.

Также политики обсудили положение дел в Сирии и ситуацию с Ираном.

Напомним, Ханука — это еврейский религиозный праздник, который отмечается в этом году с вечера 22 декабря до вечера 30 декабря.

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