Багдад, , 19:19 — REGNUM Два дня дал иракскому парламенту президент страны Бархам Салех на решение вопроса об его отставке, передаёт 26 декабря Al Jazeera.

Салех направил законодателям обращение с просьбой не затягивать с ответом на его прошение об отставке. Своё решение он объясняет невозможностью справиться с политическим кризисом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иракские парламентарии выдвинули на должность премьер-министра Асаада аль-Идани — губернатора провинции Басра. Салех не согласен с этой кандидатурой и 26 декабря заявил о своём уходе.

Напомним, новый премьер-министр и, соответственно, новое правительство потребовалось Ираку из-за ухода в отставку месяц назад Аделя Махди с поста премьер-министра. Чиновник покинул свой пост на фоне «антикоррупционных» волнений.

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