Москва, , 19:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонную беседу. Об этом сообщает пресс-служба израильского премьера.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию с 25-летней гражданкой Израиля Наамой Иссахар, осуждённой в России на 7,5 лет за контрабанду наркотических средств.

Помимо этого, Путин и Нетаньяху затронули проблематику на сирийском и иранском направлениях.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны также провели обсуждение двусторонних отношений в контексте планируемого на январь 2020 года визита Владимира Путина в Израиль.

Помимо этого, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями с Новым годом, Рождеством и Ханукой.