Москва, , 19:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос: планирует ли российский лидер поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Нет», — ответил Песков.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. До 1993 года именовалась «Конференцией по военным вопросам» и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

Основатель и руководитель до 1998 года — немецкий издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. С 1999 года эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик. С 2009 года — Вольфганг Ишингер.

Участниками форума первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.

Владимир Путин в 2007 году выступил на 43-й конференции. Его выступление получило название Мюнхенская речь. Оно вызвало большой резонанс в обществе и некоторыми политологами было названо началом новой холодной войны, хотя российский лидер лишь обозначил те ошибки, которые Запад совершает в международной политике, и в частности по отношению к России.