Москва, , 19:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, стороны обсудили ливийскую проблематику и в этом контексте акцентировали необходимость мирного разрешения конфликта в стране посредством усилий международного сообщества при поддержке Организации Объединённых Наций.

Также Путин по просьбе Конте рассказал об итогах состоявшегося 9 декабря в Париже «нормандского саммита». Вновь подчёркнута необходимость выполнения Минских соглашений, в особенности полного выполнения правил об особом статусе Донбасса и их закрепления в украинской Конституции.

Стороны поздравили друг друга с прошедшим католическим и грядущим православным Рождеством.