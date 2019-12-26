Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Скандал с импичментом мешает вести дела с другими странами, написал 26 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

По словам главы государства, Штаты достигли очень многого во внешней политике за три года его пребывания у власти. Но развязанная членами Демократической партии афера с импичментом всё портит.

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Напомним, нижняя палата Конгресса США одобрила импичмент Трампу. Следующей инстанцией является Сенат, но пока материалы в верхнюю палату не переданы.

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