Оренбург, 26 декабря 2019, 18:41 — REGNUM В Оренбурге уволен начальник городского отдела пассажирского транспорта Виктор Шестаков. Об этом пишут местные СМИ.
Поводом для увольнения стало решение суда. В октябре инстанция удовлетворила иск прокуратуры. Основанием для иска стало выявленное прокуратурой нарушение законодательства о муниципальной службе.
Как сообщало ИА REGNUM, Шестаков работал на этом посту с 30 июля. Мэрия пыталась оспорить решение суда, но безуспешно.
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