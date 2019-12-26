Оренбург, , 18:41 — REGNUM В Оренбурге уволен начальник городского отдела пассажирского транспорта Виктор Шестаков. Об этом пишут местные СМИ.

Поводом для увольнения стало решение суда. В октябре инстанция удовлетворила иск прокуратуры. Основанием для иска стало выявленное прокуратурой нарушение законодательства о муниципальной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Шестаков работал на этом посту с 30 июля. Мэрия пыталась оспорить решение суда, но безуспешно.

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