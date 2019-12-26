Москва, , 18:39 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва ответит на санкции США против строительства газопровода «Северный поток — 2», следуя принципу взаимности. Соответствующее заявление Захарова сделала сегодня, 26 декабря.

Захарова сказала, что она не обозначит конкретные меры, которые будут предприняты в ответ на санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2». Но она подчеркнула, что ответ на этот враждебный выпад обязательно будет.

«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различном уровне, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря власти США ввели санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода, остановила все работы и увела свои технические суда из зоны прокладки.

Теперь встает вопрос о том, как достроить «Северный поток — 2», который готов более чем на 90%. У России есть как минимум два судна-трубоукладчика, но наиболее современное оборудование находится на Дальнем Востоке.