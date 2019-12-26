Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в намерении убить «тысячи невинных людей» в сирийской провинции Идлиб. Об этом Трамп сообщил 26 декабря на своей странице в Twitter.

«Россия, Сирия и Иран убивают и собираются убить ещё тысячи невинных людей в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция старается остановить эту бойню», — написал Трамп в своём Twitter.

Напомним, на данный момент на территории сирийской провинции Идлиб успешно развивается военная операция сирийской правительственной армии по освобождению этой зоны от незаконных вооружённых формирований и террористов.

Часть этих группировок пользуются прямой поддержкой Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» остаётся последним прибежищем джихадистских вооружённых группировок в Сирии.

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