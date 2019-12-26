Москва, , 18:27 — REGNUM Верховный суд России признал законным решение о ликвидации движения «За права человека», включённого Минюстом России в феврале 2019 года в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение коллегии Верховного суда по административным делам.

Минюст подавал иск о ликвидации общественного движения под руководством оппозиционера Льва Пономарёва «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации». В частности, ведомство указывало на несоответствие устава организации требованиям Гражданского кодекса.

1 ноября Верховный суд удовлетворил иск министерства. Кроме этого, в отношении движения и его руководства было возбуждено семь административных производств по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента». В конце ноября организация обжаловала вердикт в апелляционной коллегии ВС по административным делам.