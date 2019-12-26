Калининград, , 18:19 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 26 декабря, выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного военачальника, генерала армии, доктора военных и исторических наук Махмута Ахметовича Гареева, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Жизнь Махмута Ахметовича Гареева — пример беззаветного служения Родине. Он — человек-легенда, истинный Офицер с большой буквы и патриот своей Отчизны», — цитирует губернатора пресс-служба ведомства.

Махмут Гареев ушёл из жизни 25 декабря на 97 году жизни. Всю жизнь он посвятил службе, на которой оставался до 1992 года. Добровольцем вступив в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), в 18 лет уже командовал батальоном, был участником битвы под Москвой в 1941 году, других ключевых сражений Великой Отечественной войны в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.

Автор множества книг и научных статей по вопросам обороны.