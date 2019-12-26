Киев, , 18:24 — REGNUM Не соответствующим украинской конституции признан Конституционным судом Украины законопроект о лишении депутатов Верховной рады неприкосновенности за прогулы, заявил 26 декабря украинский депутат Фёдор Вениславский (фракция «Слуга народа»), сообщают «Украинские новости».

Вениславский «Законопроект признан неконституционным».

По словам парламентария, КСУ счёл инициативу ущемляющей права человека.

Напомним, 25 октября 2019 г. украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов Рады финансового обеспечения в случае прогула ими трети пленарных заседаний или половины заседаний комитетов Рады.

Между тем ранее глава государства предлагал принять закон о более строгом наказании депутатов за прогулы — о лишении их мандатов.

Предлагалось таким образом наказывать депутатов в случае нарушения требований по поводу несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, отсутствия парламентария без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады и/или заседаний комитета Рады, членом которого он является.

Депутаты в сентябре 2019 г. направили эту инициативу на рассмотрение в КСУ.