Москва, , 18:02 — REGNUM Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в акватории Индийского океана проводятся открыто, легально и на законных основаниях, заявила 26 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, эти мероприятия имеют прямое отношение к поддержанию стабильности в регионе и борьбе с терроризмом.

«Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом», — сказала Мария Захарова.

Ранее представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи сообщил журналистам, что российско-иранско-китайские военно-морские учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе с 27 по 30 декабря.

При этом Шекарчи подчеркнул, что этот регион является одной из ключевых зон мировой торговли, поэтому обеспечение его безопасности имеет критически важное значение.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах совместных военно-морских учений Ирана и России впервые было заявлено в июле 2019 года. Позднее Китай также заявил о своём участии в этих манёврах.

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