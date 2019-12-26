Москва, 26 декабря 2019, 18:00 — REGNUM Давление эстонских властей на журналистов Sputnik обернётся для них жёсткими мерами со стороны России, сообщила 26 декабря журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы очень надеемся, что Эстония всё-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается».
Матвиенко

Политик отметила, что ответные меры будут «чувствительными», поскольку больше «мириться с подобного рода действиями недопустимо».

«Мне хочется надеяться, что Эстония всё-таки обладает хоть каким-то суверенитетом и подобные заявления, касающиеся Sputnik, просто совпали с визитом премьер-министра Великобритании в Эстонию».
Матвиенко

Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.

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