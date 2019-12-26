Москва, 26 декабря 2019, 18:00 — REGNUM Давление эстонских властей на журналистов Sputnik обернётся для них жёсткими мерами со стороны России, сообщила 26 декабря журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Политик отметила, что ответные меры будут «чувствительными», поскольку больше «мириться с подобного рода действиями недопустимо».
Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.
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