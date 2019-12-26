Москва, 26 декабря 2019, 17:59 — REGNUM Отказ США от Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несёт очень большие риски, уверен политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 26 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя перспективы военно-технического противостояния России и стран НАТО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, на фоне фактического разрушения Соединёнными Штатами Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужен мониторинг возможного развертывания ракет такого класса в разных регионах мира. В первую очередь — в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил российский лидер.
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