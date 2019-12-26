Гонконг, Китай, , 17:51 — REGNUM Сотни человек снова вышли протестовать в торговом районе Коулун в Гонконге, 26 декабря передает агентство Reuters.

Число протестующих меньше, чем в предыдущие два дня, а полиции — больше, однако в нескольких торговых центрах уже отмечались столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 декабря протестующие в Гонконге блокировали торговые центры в районе Коулун, полиции несколько раз приходилось использовать слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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