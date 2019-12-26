Барселона, Испания, , 17:49 — REGNUM Адвокат экс-главы каталонского Женералидада Карлеса Пучдемона подал ходатайство в Верховный суд с просьбой отменить испанский, европейский и международный ордеры на арест его подопечного. Соответствующий 63-страничный документ подан в ВС Испании.

Помимо этого, по словам защиты, Пучдемон не может быть арестованным, поскольку имеет статус евродепутата. Также, как отмечают адвокаты, отсутствует и предварительное согласие Европарламента на арест экс-главы Женералидада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карлесу Пучдемону были предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств в рамках референдума об автономии Каталонии 1 октября 2017 года.

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