Москва, , 17:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе заседания Госсовета предложил проиндексировать материнский капитал для проживающих на селе.

«К сожалению, в этом году не будет проиндексирован материнский капитал. Считаю, что семьям, проживающим на селе и ведущим сельскохозяйственную деятельность, материнский капитал в этом году и в следующие годы обязательно нужно проиндексировать», — сказал Миронов.

По его словам, существующие проблемы на селе со всей очевидностью отразились на демографической ситуации.

«Возникло новая, не свойственная для нашей страны ситуация, когда рождаемость в городе оказалась выше, чем на селе. Такого не было никогда за всю историю нашего Отечества», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа материнского капитала продолжит действовать в 2020 году, при этом с 1 января возобновится индексация, приостановленная с 2016 года. Согласно закону о федеральном бюджете на 2020 год, сумма средств сертификата составит 466 617 рублей (сейчас она равна 453 026 рублям).

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