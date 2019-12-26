Москва, , 17:38 — REGNUM Переговоры по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий состоятся 30 декабря между российским и иранским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила журналистам 26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зариф в предпоследний день декабря посетит Москву, где с Лавровым будет обсуждаться ряд международных вопросов, в том числе и СВПД (так называемая ядерная сделка).

Также дипломаты будут обсуждать урегулирование в Сирии и ситуацию в Персидском заливе. После встречи они дадут совместную пресс-конференцию.

Напомним, Россия является одним из участников СВПД — договора по сворачиванию Тегераном своей ядерной программы, который находится под угрозой из-за демонстративного выхода из него Соединённых Штатов.

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