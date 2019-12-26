Москва, , 17:35 — REGNUM Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ещё может пересмотреть своё решение о признании раскольнической структуры на Украине, поскольку оно было принято им единолично. Такое мнение высказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Поскольку данное решение фактически является личным и не было принято в соответствии с имеющимися в Александрийском патриархате каноническими процедурами, полагаю, что можно надеяться на то, что данное решение может быть пересмотрено», — написал он 26 декабря в своём Telegram-канале.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Святейший синод Русской православной церкви на последнем в 2019 году заседании подтвердил невозможность продолжения молитвенного и евхаристического общения с патриархом Феодором и поминовения его имени в диптихах, но при этом решил сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви за исключением"тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола».

Также синод постановил вывести приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата и приостановить деятельность Александрийского патриархата при Московском Патриаршем престоле. Представительство патриарха Московского и всея Руси Кирилла при патриархе Александрийском решено преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире.

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