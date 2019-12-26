Гусев, Калининградская область, , 17:32 — REGNUM В Калининградской области, в городе Гусев, завершается проект благоустройства центра города, посвященный в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии. Проект получил название «Русская Победа спасла Париж».

Сегодня, 26 декабря, состоялось открытие центральной площади в Гусеве после реконструкции. Центральной частью новой площади стала скульптура ангела с лавровой ветвью в руках, которая доминирует на гранитном постаменте высотой в 16 метров. За скульптурой построен пешеходный фонтан, появились ниши с гранитными вставками, три макета дивизионных пушек, образца начала XX века, флагшток, высотой 20 метров.