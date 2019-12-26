Кабул, 26 декабря 2019, 17:28 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили пленных активистов движения за мир в Афганистане, 26 декабря сообщает BBC.
27 активистов «Народного движения за мир» были захвачены боевиками в плен несколько дней назад, во время мирного марша в провинции Фарах. По сообщениям местных источников, все они живы и здоровы.
Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не комментировало ни задержание, ни освобождение активистов.
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