26 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Возможно, эта сага не приведет к конфликту между Москвой и Цхинвалом в ближайшее время. Однако если готовые к конструктивному диалогу грузинские политики сумеют показать свою силу на грядущих парламентских выборах, то демонстрация местнического упрямства припомнится южноосетинской стороне на переговорах.

Авигдор Эскин, , 17:26 — REGNUM Год и девять месяцев тюрьмы грузинскому доктору Важе Гаприндашвили за несанкционированный переход через границу с Южной Осетией — это был ответ властей Цхинвала на обращение к ним высокопоставленных российских деятелей, просивших об освобождении этого человека. Несколько именитых и влиятельных российских политиков обращались к властям Цхинвала с просьбой проявить милосердие по отношению к известному медику.

Южная Осетия

Напомним, что в начале ноября доктор Важа Гаприндашвили пересек линию прекращения огня между Грузией и самопровозглашённой Южной Осетией. Он был задержан и обвинен в незаконном пересечении границы. Подчеркнём, что речь идет только об этом действии, а не о совершении какого-то уголовного преступления. Доселе власти Цхинвала относились к таким случаям как к административным нарушениям, за которые присуждали виновным штрафы размером менее десяти тысяч рублей и выдворяли их в Грузию.

Заточение известного доктора в цхинвальскую тюрьму стало предметом обсуждения между российскими и грузинскими дипломатами в ООН, в Женеве, а позже — за освобождение Гаприндашвили ратовала посетившая недавно Москву лидер грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе. Невзирая на российские обращения к южноосетинским партнерам, Важу Гаприндашвили приговорили к году и девяти месяцам тюрьмы.

Год назад власти Цхинвала задержали Арчила Татунашвили. В ходе ареста было применено насилие, что закончилось гибелью Татунашвили. Мы не можем сказать с полной определенностью, было ли это преднамеренным убийством или же это произошло спонтанно. Речь идет о грузинском военном, служившем в Ираке и Афганистане. Он был родом из села неподалеку от нынешней непризнанной границы. Татунашвили располагал пропуском от властей, но незадолго до ареста возникли различные подозрения в его адрес.

После этого власти самопровозглашенной республики долго не выдавали тело погибшего его родным в Грузии. Тогда вмешался сам патриарх Кирилл, обратившийся к властям ЮО, а также всемирно известный дирижер осетинского происхождения Гергиев. Однако даже их воззвания долго игнорировались.

Оба этих случая заставляют задуматься о статусе Южной Осетии и интересах России там. Вопросы должны быть поставлены особо остро по причине неготовности властей Цхинвала считаться с обращениями из России, носящими гуманитарный характер. И это при полнейшей зависимости ЮО от Москвы.

Для взвешенного обсуждения южноосетинско-российского симбиоза и отношений с грузинским соседями необходимо признать сложную историю народов на Кавказе. Там чередовались времена побратимства и интеграции с междоусобицами и войнами. Обострение межнациональных отношений пришло на Кавказ с развалом СССР и выплеском местного национализма и сепаратизма. Все это мы видим и на примере грузино-осетинского конфликта. Ход событий нам известен: от проявлений осетинского сепаратизма и марша Гамсахурдии до начатой Саакашвили войны 2008 года и выселения большей части грузинского населения. С тех пор Южная Осетия живет под крылом России в качестве неофициального протектората.

Сейчас из Тбилиси повеяло предвесенней свежестью в адрес Москвы. Пусть это начальные умонастроения, но очевидно, что фетиш НАТО как лекарства от всех недугов выходит там из моды, а стремление к нормализации с Россией становится все прочнее. И тут возникает тревога в Сухуме и в Цхинвале, не вернет ли их Россия в прежнее положение взамен на возможное сближение с Грузией?

Вопрос не праздный.

Обозначим основные интересы Москвы в этом крае.

Расположение российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии — не роскошь, а потребность в условиях необузданности турецкого руководства и зигзагов в Азербайджане и Армении. Даже при осязаемом потеплении с Грузией едва ли следует ожидать отказа российского руководства от присутствия там. Предотвращение этнических и религиозных конфликтов в регионе жизненно важно для России. Дестабилизация может привести к повторению многовекторных ужасов девяностых, когда банды Басаева бесновались в Абхазии вместе с прочими группами вооруженных преступников. Такой разгул национализма и исламистского радикализма беспокоит тех, кто мыслит в Москве стратегически. Любой национальный и локальный конфликт на Кавказе может быстро преобразоваться в региональный и конфессиональный. После того как Россия взяла на себя союзнические обязательства по отношению к южноосетинскому населению, любые шаги навстречу Грузии должны будут включать гарантии по правам проживающих там людей. Россия не откажется от своей стратегии препятствовать продолжению хода НАТО на Восток. Это касается и кавказского региона. Москва хочет показать на примере Абхазии и Южной Осетии, что она может быть надежным и эффективным партнером.

Все вышеуказанное не исключает возможности договариваться с Грузией по выполнению решений ООН о возвращении грузинских беженцев. При восстановлении добрососедства между Россией и Грузией возможны различные варианты решения конфликта, которые учтут основные интересы России и основные чаяния Грузии, а также будут включать обеспечение законных прав на безопасность абхазского и южноосетинского народов.

Московские эксперты говорят, что демонстративно жесткие судебные меры по отношению к доктору Гаприндашвили были вызваны желанием Цхинвала помешать развитию диалога между грузинскими силами оппозиции во главе с Бурджанадзе и российскими лидерами. Если это верно, то власти ЮО допускают ошибку. Подобные действия вызовут дополнительное раздражение в Москве и только. Россия потратила слишком много политических очков и непосредственно государственных средств, чтобы относиться толерантно к таким демаршам со стороны малых союзников.

Возможно, эта сага не приведет к конфликту между Москвой и Цхинвалом в ближайшее время. Однако если готовые к конструктивному диалогу грузинские политики сумеют показать свою силу на грядущих парламентских выборах, то демонстрация местнического упрямства припомнится южноосетинской стороне на переговорах. Можно понять стремление к национальной обособленности и к безопасному существованию. Но неготовность считаться в гуманитарных вопросах никогда не способствовала миру и стабильности.

И еще. Точно так же, как стремление к лояльности союзникам важно претворять в жизнь, с позиции России, так же важно уметь показывать региону и миру умение доводить до претворения в жизнь свою добрую волю. Если в случае с доктором Гаприндашвили мнение Москвы не учитывается, то едва ли она прибегнет к сокрушительному давлению, как это было после выборов Джиоевой, к примеру. Однако неприятный осадок останется. Отказ прислушаться к голосу Москвы в деле доктора будет учтен как «незачет». Вопрос остается открытым: зачем поступать в ущерб себе на боль другим?