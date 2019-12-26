Москва, , 16:57 — REGNUM Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила проект закона, ужесточающий контроль за работой СМИ на Украине.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство культуры Украины подготовило законопроект о СМИ, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России. Теме освещения России украинскими журналистами посвящен целый раздел, сообщает издание «Страна». Поклонская уверена, что политики придумали запретить неугодные новости.

«Массовые нападения на украинских журналистов происходят в Киеве. Виновные в покушениях известны, но отправлять их за решётку никто не собирается. Зато политики придумали лёгкий способ выйти из «неудобной ситуации» — запретить «неугодные» новости. Нельзя писать хорошо про Россию, Донбасс и противников действующей власти», — отметила Поклонская.

Кроме того, она указала за запрет «выпускать фильмы о творчестве «врагов Украины» — разных актёров и режиссёров».

Практика применения

Например, указала Поклонская, журналисты используют цитату президента РФ Владимира Путина про важность Крымского моста — и уже «влетают» на статью.

Донбасс

Парламентарий также возмущена особенностями «подачи» темы Донбасса.

«Хотите показать репортаж о жизни Донбасса? Тогда обязательно скажите, что люди там ходят голодные, что платят за коммунальные услуги больше, чем мы тут — в Киеве», — отметила Поклонская.

Последствия закона

Этот же закон затормозит расследование всех преступлений, связанных с Майданом, и не даст рассказать правду о том, как политики наживались на «Революції Гідності», уверена Поклонская.

«Как в центре Киева убивали людей, а в итоге обвинили во всех преступлениях «Беркут», крымчан и жителей Донбасса. А также заставит журналистов молчать о том, как «революционеры» избавились от Крыма, продав чуждых им избирателей», — возмущена она.