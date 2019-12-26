26 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин в интервью ИА REGNUM подвёл итоги 2019 года и своего первого года работы на посту градоначальника.

Ольга Ларина, , 21:40 — REGNUM Сергей Бусурин вступил в должность мэра Великого Новгорода 3 декабря 2018 года. Он стал первым градоначальником, избранным не на прямых всенародных выборах, а по итогам конкурсного отбора: кандидатуры на пост мэра сначала одобрила конкурсная комиссия, затем мэра избрали депутаты городской думы. Об итогах своего первого года работы в должности главы администрации Великого Новгорода и планах на будущее Сергей Бусурин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Сергей Бусурин Adm.nov.ru

Развитие и долги

Сергей Владимирович, последние несколько лет о бюджете Великого Новгорода говорят не иначе как о «сложном», «напряжённом», «бюджете выживания». Какова ситуация с бюджетом города на 2020 год?

Сергей Бусурин: Считаю, что это бюджет развития, которым мы создаём условия для дальнейшего развития города. В 2019 году мы заложили крепкий фундамент для этого, и в течение нескольких лет преобразим город в лучшую сторону.

Подробности: Бюджет Великого Новгорода на 2020 год приняли с дефицитом 3,9%

Что с муниципальным долгом Великого Новгорода?

Сергей Бусурин: Сейчас он составляет почти 95% от собственных доходов бюджета.

Его удаётся сокращать?

Сергей Бусурин: Только за счёт увеличения доходной базы, за счёт использования казначейского кредита, грамотной работы с банками — так, например, нам удалось перекредитоваться по более выгодной ставке, на 1% ниже.

Новые долги город себе позволить не может?

Сергей Бусурин: Нет, наша задача — эффективно использовать те деньги, которые есть: даже не на 100%, а на 120%.

И что удаётся сделать в этих условиях?

Сергей Бусурин: Есть перемены, которые новгородцы увидят уже в 2020 году. Начнётся преображение городских набережных: уже построен сквер Водников на Софийской набережной, а основные работы по её дальнейшей реконструкции пройдут как раз в следующем году. В бюджете есть средства на набережную Александра Невского и Ильину улицу. В Северном микрорайоне города начнётся строительство нового ФОКа. «Водоканал» впервые за несколько лет пришёл к системе очистки промывных вод — речь о тех водах, которые сбрасываются в гребной канал, а также получит в 2020 году первые федеральные средства на реконструкцию ливнёвой канализации.

Мы увеличили объём средств на выполнение судебных решений по капремонтам многоквартирных домов: с 40 млн рублей в 2019 году до 70 млн рублей в 2020 году, то есть эта очередь пойдёт быстрее. Нашли компромисс по стоимости школьного проездного билета: она останется на уровне этого года — 800 рублей. Продолжаем работу по национальным проектам, и в следующие два года теми же темпами, как и в этом году, продолжим ремонтировать дороги. Будет полностью реконструирована улица Псковская от гипермаркета «Лента» до границы с Новгородским районом.

Также мы должны закончить строительство трёх детских садов и начать строить два новых — в Северном микрорайоне и жилом комплексе «Ивушки», под них уже практически сформированы земельные участки.

Детский вопрос

То есть ситуация с несвоевременным введением в строй трёх детских садов не помешала этим планам?

Сергей Бусурин: Нет, все планы остаются в силе, потому что детские сады строятся там, где они необходимы.

Не пострадает ли городской бюджет?

Сергей Бусурин: Эта ситуация частично урегулирована на уровне федерального законодательства: нормы Бюджетного кодекса РФ позволяют нам не использованные в 2019 году средства на эти цели использовать в 2020 году. Другое дело, что соответствующие изменения в Бюджетный кодекс были приняты только нынешней осенью, и практики применения пока нет.

Решён ли вопрос с подрядчиками?

Сергей Бусурин: Все три детских сада теперь у нас строит один подрядчик — ООО «Спецстрой» (Санкт-Петербург). Он, конечно, тоже срывал сроки строительства на двух других объектах — в детских садах на улицах Вересова и Якова Павлова, но строил быстрее, и теперь взялся достроить и детский сад на улице Речной. Этот подрядчик региону известен, он также строит объекты и в Малой Вишере.

Новые детские сады позволят решить вопрос с очередью в ясельные группы?

Сергей Бусурин: Рассчитываем, что да. Три новых детских сада должны быть достроены, чтобы дети пошли в них уже в сентябре 2020 года, ещё два построим в 2021 году. А очереди среди детей от трёх до семи лет у нас нет.

А что со школами? Недавно в городе были построены две новые школы — хватает ли теперь мест, решён ли вопрос со второй сменой?

Сергей Бусурин: Потребность в школах сохраняется даже с открытием новых. Если рядом с новой 37-й школой в Псковском микрорайоне есть ещё одна большая школа № 31, то в «Ивушках» новая 36-я школа одна, а желающих очень много. Видя под своими окнами эту школу, родители вынуждены возить детей в другие районы города. Поэтому наша задача добиться строительства ещё одной школы в этом районе, вопрос только — какой именно: есть мнение, что достаточно начальной, но можно построить и большую школу с учётом дальнейшего развития этого микрорайона, ведь он пока застроен только на одну треть. Вот и проблема второй смены остаётся только в школах на Торговой стороне города.

А в старых школах Великого Новгорода при этом есть свободные места…

Сергей Бусурин: Эта проблема в большой степени надумана, вопрос моды. Да, новые школы — просторные, с современными классами, но учителя там работают те же, и инновации тоже внедряются. Моя задача сделать так, чтобы все школы Великого Новгорода были модными. Вообще, у нас очень обветшала социальная инфраструктура. Муниципалитет мог бы ремонтировать детские сады, школы, другие объекты на условиях софинансирования за счёт средств федерального бюджета, но сейчас федеральные средства выделяются только на новое строительство. И очень обидно, когда родители выбирают школу для ребёнка только потому, что она новая. Ведь и в старых образование не хуже, только здания давно требуют ремонта. К слову, обязательно в 2020 году мы должны решить проблему с ремонтом гимназии «Исток» — самой большой в Северном районе города. Район застраивается, а школа там одна.

Без эскроу, но с дизайн-кодом

Между тем Новгородстат сообщил, что город существенно сбавил темпы введения нового жилья. Чем это вызвано?

Сергей Бусурин: Темпы жилищного строительства, действительно, снизились. В этом году мы должны были построить 126 тыс. кв метров жилья, введём на 10 тыс. меньше. В основном, из-за «Аркажской слободы», где не будет введено столько жилых площадей, сколько планировалось изначально.

Но есть и другая причина: изменения законодательства о долевом строительстве жилья, вступившие в силу с 1 июля 2019 года, эскроу-счета. У нас на данный момент ни одна строительная организация не открыла такого счёта, все достраивают те объёмы, которые начали ранее. Был ряд встреч с застройщиками, и нам известно: заёмных средств им не хватает. Я не думаю, что Новгородская область в этом плане особенно уникальна, и надеюсь на пересмотр закона. Возможно, в столичных регионах это и актуально, но стоимость наших квадратных метров и объёмы жилищного строительства не позволяют нашим строителям наращивать объёмы в этих условиях.

Одним из первых Ваших решений стали структурные изменения в администрации города. Вы сократили число своих заместителей, появился особый зам — главный архитектор города… Зачем?

Сергей Бусурин: Структурные изменения были необходимы, чтобы более чётко обозначить направления работы каждого заместителя. Отдельно были выделены социальное направление; экономика, включая туризм; финансы, а так же всё, что касается ЖКХ. Отраслевой принцип ругают, но другого варианта я не вижу: каждый мой заместитель отвечает и за конкретные направления жизни города, и решает задачи в режиме проектного офиса. А главный архитектор определяет архитектурный облик города, его перспективное развитие. Ему подчиняется комитет архитектуры и управление капитального строительства.

Каждый новый главный архитектор привносил в Великий Новгород что-то своё…

Сергей Бусурин: А мы привнесли дизайн-код. Это узнаваемые и понятные правила, по которым будет осуществляться застройка: цветовые решения, рекламные вывески, магазины, автобусные остановки. И к этому уже приступаем. Всё одномоментно меняться, конечно, не будет, но поступательные изменения произойдут.

Легко ли привлечь специалистов на работу в администрацию Великого Новгорода? Псковская область недавно прогремела на всю страну с самыми бедными муниципальными служащими…

Сергей Бусурин: А мы недалеко ушли. Зарплат, конечно, хотелось бы для специалистов чуть побольше. Председатель комитета, например, зарабатывает 50−60 тыс. рублей в месяц, а нагрузка и ответственность очень большая.

Не проблемы, а вызовы

В должности мэра Великого Новгорода Вы работаете год. У Вас есть личный топ проблем, которые городу нужно решать в первую очередь?

Сергей Бусурин: Я бы не называл это проблемами, это вызовы.

Хорошо, пусть будут вызовы. Раньше все антирейтинги возглавляли дороги. А сейчас?

Сергей Бусурин: В течение нескольких лет вопрос с основными городскими магистралями будет закрыт: мы приведём их в нормативное состояние. Остаётся сложный вопрос с проездами — местными, внутриквартальными. Очень много дорог, которые были отмежёваны многоквартирными домами, и собственники которых сейчас не хотят тратить деньги на них, а муниципалитет не имеет права ни копейки направить на чужое имущество. Мы понимаем эту проблему, и будем заниматься размежеванием. Вернуть в чью-то одну собственность будет очень сложно: нужно согласие 100% собственников всех участков этого «лоскутного одеяла», но мы будем заниматься этим. Та же проблема и с некоторыми тротуарами.

Есть вопрос и с транспортной доступностью. К сожалению, за последние десятилетия инфраструктура износилась. Примеры: Лужский путепровод, Колмовский мост, виадук у мясокомбината.

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Новгородцы возмущаются закрытием для движения Лужского путепровода: мол, город встал в пробках…

Сергей Бусурин: Лужский путепровод надо отремонтировать как можно быстрее: это опасный объект, внизу — электрички. Можно сколько угодно говорить, что закрыли и не подумали, но как иначе? Если бы у нас были технические возможности полностью компенсировать проезд в обход этого путепровода, зачем его тогда ремонтировать, мы бы закрыли его и всё. Рассчитываю, что к концу января 2020 года уже будет проект, и если специалисты скажут, что, допустим, по путепроводу можно ездить легковушкам, тогда мы откроем для них движение, но без заключения экспертов этого делать нельзя. Да, пробки пока есть, но повторю: закрытие путепровода — это вынужденная мера безопасности.

За первый год работы на посту мэра города Вы столкнулись также с довольно редкой ситуацией и наложили вето на решение думы Великого Новгорода о пониженных налоговых ставках для бизнеса. Вы были к этому готовы?

Сергей Бусурин: У меня не было другого выхода. Состояние бюджета не позволяет нам лишаться части доходов, даже если это небольшая сумма. Хотя речь идёт о 4 млн рублей, но кто скажет, что это мало? Мы на эти деньги могли бы провести хорошие ремонты в детском саду или школе. Моя задача — сохранять бюджет для решения тех же вопросов, которые ставят депутаты. Я не мог подписать документ, в котором не было экономического обоснования. Если бы, например, мне бы доказали, что получение этих льгот в ближайшей перспективе поможет городу получить дополнительный доход: ну, например, 4 млн рублей потеряли, а больше получили взамен — за счёт, например, модернизации или открытия рабочих мест. Но этого сделано не было, и у меня не было другого выхода, я не мог подписать такой документ.

Депутаты Ваше вето преодолели…

Сергей Бусурин: Да, депутаты утверждали, что они поговорили с предпринимателями, но с новгородцами никто не говорил: а готовы ли они эти средства подарить? При этом среди депутатов половина — предприниматели, и решение думы в итоге — законно. Бюджет потеряет миллионы, а экономический эффект пока непонятен.

Удвоение экономики для вороха проблем

А что вы ожидаете от депутатов?

Сергей Бусурин: Ну, например: в 2019 году приняли изменения в налоговое законодательство, которым доходы от административных штрафов (от Ростехнадзора, Россельхознадзора и прочих федеральных ведомств) больше не будут идти в муниципальный бюджет. Мы подсчитали: бюджет города с 2020 года будет терять порядка 60 млн рублей. И я бы ждал от депутатов инициативы в законодательный орган региона (а затем и в Госдуму РФ), чтобы отменить эту поправку. Вот с этим бы надо работать, мне кажется.

Я в самом начале своей деятельности выступал перед депутатами, прекрасно понимая ворох проблем, которые есть в городе: для того, чтобы решить все эти проблемы, нам нужно фактически удвоение экономики Новгорода. Потребность на исполнение судебных решений по капитальным ремонтам многоквартирных домов — 600 млн рублей, ремонты социальных учреждений — 900 млн рублей, выполнение предписаний контролирующих органов — порядка 300 млн рублей, решение вопросов со свайными фундаментами (есть у нас и такая проблема) — это ещё 350 млн рублей. И многое-многое другое.

Будет ли в мэрии Великого Новгорода 31 декабря выходным днём?

Сергей Бусурин: Будем работать. У нас очень большие планы на 2020 год. Буду, может быть, банальным, но повторюсь: в ближайшие три года мы должны много работать, в ежедневном режиме реализовывая и национальные проекты, и проекты по развитию инфраструктуры, чтобы Великий Новгород был комфортным для людей.