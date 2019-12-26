Москва, , 16:47 — REGNUM Первый в истории дипотношений визит в Россию совершит премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, сообщила 26 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она уточнила, что глава правительства Сент-Винсента и Гренадин приедет в Россию 15 января на 11-й Гайдаровский форум.

После форума, 17 декабря, он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Одной из тем обсуждения станет взаимодействиедвух стран в рамках СБ ООН.

Напомним, Сент-Винсент и Гренадины в 2020 г. будут впервые представлены в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН.