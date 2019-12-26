Москва, , 16:47 — REGNUM Святейший синод Русской православной церкви на заседании 26 декабря принял решение о выведении своих приходов в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата в связи с решением патриарха Феодора о признании раскольнической структуры на Украине. Об этом сообщает глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

«Вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус», — говорится в постановлении синода РПЦ.

Сообщается, что синод также решил приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском Патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского и всея Руси Кирилла при патриархе Александрийском — преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на сегодняшнем заседании синод РПЦ подтвердил невозможность поминовения имени патриарха Александрийского и всей Африки Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним, но при этом решил сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви за исключением «тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола».

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